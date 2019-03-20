اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام



الكويت 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأربعاء ، على ارتفاع المؤشر العام 7ر47 نقطة، ليبلغ مستوى 04ر5462 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 88ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر184 مليون سهم، تمت من خلال 6588 صفقة نقدية بقيمة 3ر33 مليون دينار كويتي (نحو 89ر109 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 07ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 05ر4789 نقطة، وبنسبة 17ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر118 مليون سهم، تمت عبر 3371 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 77ر22 مليون دولار). وارتفاع مؤشر السوق الأول 04ر67 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5816 نقطة، وبنسبة ارتفاع 17ر1% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر66 مليون سهم تمت عبر 3217 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 12ر87 مليون دولار).

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13:54ت م

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