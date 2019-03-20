

طهران 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

ألحقت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، خسائر مادية في عدة بلدات بمحافظة مازندران شمال إيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم، عن النائب بالبرلمان الإيراني، عبدالله رضائيان قوله: "إن 650 وحدة سكنية تعرضت إلى أضرار بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال اليومين الماضيين".

وأوضح أن السيول ألحقت خسائر جسيمة بمنازل القرويين وتسببت بمشاكل صعبة لهم في منطقتي سيمرغ وسوادكوه.

وأشار البرلماني الإيراني إلى تدمير المنازل في قرى منطقة تالابشت، موضحًا أن أوضاع الأهالي في هذه المنطقة معقدة للغاية، والأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة الدواجن، جسيمة للغاية.

// انتهى //

13:50ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السيول والفيضانات تلحق أضرارًا بمئات المنازل في شمال إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.