السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف



الجوف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 200 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1,200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة تستهدف تسع محافظات يمنية، الجوف ،المهرة، شبوة ، مأرب ، حضرموت ، الضالع، لحج ، سقطرى ،عدن.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.

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13:48ت م

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