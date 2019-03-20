

أبهـا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مطلع الأسبوع القادم ، أولمبياد الرسم والتصوير والتشكيلي ، وسط مشاركة عشرين إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني، أن البرنامج يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، إضافة إلى نشر ثقافة الرسم والتصوير التشكيلي، وإكساب المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظرياً، وعلمياً ،وتوفير البيئة التنافسية الشريفة، وإطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته ، وتطوير الحركة الفنية في المملكة، وتبادل الخبرات ،وبناء جيل مبدع مفكر قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية ،وتنمية مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارات التفكير ، والإسهام في التمثيل المشرف للمملكة في المنافسات الإقليمية والدولية.

من جانبها أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة هيام عسيري ، أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة وتنظيم الأولمبياد ، إضافة إلى تحكيم الأعمال المقدمة في عدد من المسارات والمجالات ، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل ومشاريع فنية خلال الملتقى ، بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب ، و المقام في قرية المفتاحة التشكيلية بأبها.

// انتهى //

13:48ت م

0121





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 20 إدارة تعليمية في أولمبياد الرسم والتصوير بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.