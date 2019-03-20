السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى



سقطرى 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 17 خيمة و 102 بطانية و 34 بساطًا في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى، يستفيد منها 102 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

// انتهى //

13:42ت م

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