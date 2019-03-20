سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور الكويت الفعال في حل قضايا المنطقة



الكويت 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، بدور دولة الكويت الفعال في حل قضايا المنطقة.

وأعرب بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مستهل زيارته للكويت، عن تطلعه أن يحقق الحوار الإستراتيجي الثالث بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، أهدافه ويعزز التقدم حول العديد من القضايا، مثل: الدفاع، والأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التجارة والتعليم.

ولفت النظر إلى أن الكويت شريك قوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مثل تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وغيرهما من المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن بلاده تكثف الجهود لمنع التهديدات السيبرانية "وهي أخطار تهدد أمننا وازدهار شعوبنا"، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بأمن الكويت.

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13:38ت م

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