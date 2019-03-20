سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة المغربية الرواندية، التي انعقدت بالعاصمة الرباط أمس، برئاسة وزيري خارجية البلدين، التي توجت بالتوقيع على 12 اتفاقية للتعاون، تشمل العديد من القطاعات.

مغاربيًا.. تابعت الوضع في الجزائر، والتوجه نحو مزيد من التصعيد بعد دعوة مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين، وشخصيات معارضة، ونشطاء، للرئيس الجزائري، التنحي في نهاية ولايته الرئاسية، ودعوتها للجيش بعدم التدخل في خيارات الشعب الجزائري.

وتحدثت صحف الأربعاء ، عن حادث الهجوم الإرهابي على مترو في مدينة اوتريخت الهولندية، مبرزة أن السلطات رجحت كفة العمل الإرهابي بعد عثورها على رسالة تؤكد هذا الاتجاه.

وتناولت فصول أزمة فنزويلا، ومساعي المعارضة للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو، مشيرة في هذا الصدد، إلى سيطرة ممثلين لزعيم المعارضة خوان غوايدو، على ثلاث منشآت دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة، في أفق السيطرة على السفارة الفنزويلية بواشنطن.

وتوقفت صحف المغرب، عند كارثة الفيضانات والسيول، التي اجتاجت مناطق في موزمبيق، وزيمبابوي، التي يتوقع أن تتجاوز حصيلتها ألف قتيل.

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