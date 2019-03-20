السعودية اليوم / عبور شاحنتين إغاثيتين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة الضالع



منفذ الوديعة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، شاحنتين إغاثيتين تحملان 50 طنًا من المواد الغذائية، تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الضالع.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

// انتهى //

13:36ت م

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