السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديريها بالمملكة



سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود، يرافقه مدراء العموم بإدارات الأحوال المدنية بالمملكة.

ورحب سمو أمير منطقة الجوف باللواء الجلعود ومرافقيهم، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به إدارات الأحوال المدنية في المنطقة, ومواكبته للتقنية الحديثة، من خلال إدخال أحدث الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، والتوسع في افتتاح مزيداً من أقسام النساء.

من جانبه أعرب اللواء الجلعود عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لدعمه لفرع الأحوال المدنية بالمنطقة ومحافظاتها، مؤكداً المضي في تطوير أنظمة وآليات العمل في إدارات الحوال المدنية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عن بعد، وتحسين جودة الخدمات المتوفرة حالياً عبر تيسير الإجراءات تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة نادر بن غالب العتيبي.

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13:36ت م

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