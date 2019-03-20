انت الان تتابع تفاصيل خبر "أدب البدون" ينعى الكويتي ناصر الظفيري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 12:52 مساءً - توفي الأديب الكويتي ناصر الظفيري، اليوم الأربعاء، في أحد مستشفيات كندا بعد معاناة طويلة مع المرض.

والظفيري يعد من أعلام الرواية والأدب في الكويت، وكان من فئة البدون، وهاجر إلى كندا التي حصل على جنسيتها وتوفي فيها.

وفي أبريل 2018 كُرِّم الظفيري في احتفالية برابطة الأدباء الكويتية، وأكد حينها حرصه على تقديم روايات تنتمي إلى الكويت.

ومن أشهر روايات الراحل "المسطر" و"الصهد"، اللتان قدم فيهما حياة وواقع "البدون" في البلاد في سياق أدبي رفيع.