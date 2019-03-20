شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يكرم 126 طالباً في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كرم مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي اليوم، 126 طالباً متفوقاً من مدارس قطاع التعليم بالخبر، خلال حفل تكريم بعنوان "سفراء التفوق"، بحضور مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من المشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور، وذلك على مسرح مكتبة الخبر العامة.



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