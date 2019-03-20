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2019-03-20 توقيع عقد البنية الأساسية للمنطقة السكنية والصناعات بينبع بأكثر من 17 مليون ريال متابعات الخليج 365 - واس وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، اليوم عقد البنية الأساسية للمنطقة السكنية ومنطقة الصناعات الخفيفة بمدينة ينبع الصناعية مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة وبلغت قيمة العقد 17.324.893 ريالا، ومدة تنفيذه 1095 يوماً .

ويشمل العقد المبرم أعمال التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل التجريبي للربط الاحتياطي الخاص بالبنية الأساسية الخاملة لشبكة الألياف البصرية لمنطقة الصناعات الخفيفة، وحي المهن، ومتنزه المدينة، والمنطقة التجارية في الهيئة الملكية، ويأتي هذا العقد إكمالاً للخطوات الطموحة وإكمالاً للمسيرة بمشروع المدينة الذكية وتطوير مدينة ينبع الصناعية في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.









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