5 أسباب لجفاف الفم واللسان

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر أن هناك 5 أسباب شهيرة لجفاف الفم واللسان.

وأوضح النمر أن الأسباب هي: السكري، والقلق، والتهاب غدد اللعاب المناعي وأعصابها، والجفاف، وبعض أدوية المدرّات والاكتئاب والحساسية”.

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في سياق آخر، أوضح النمر أن من أسباب حرارة باطن القدم: (السمنة والنقرس، والسكري، وتأثر الأعصاب الطرفية، والتهاب بطانة القدم، والديسك عندما يضغط على أعصاب القدمين).