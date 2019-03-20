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5 أسباب لجفاف الفم واللسان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر أن هناك 5 أسباب شهيرة لجفاف الفم واللسان.
وأوضح النمر أن الأسباب هي: السكري، والقلق، والتهاب غدد اللعاب المناعي وأعصابها، والجفاف، وبعض أدوية المدرّات والاكتئاب والحساسية”.
في سياق آخر، أوضح النمر أن من أسباب حرارة باطن القدم: (السمنة والنقرس، والسكري، وتأثر الأعصاب الطرفية، والتهاب بطانة القدم، والديسك عندما يضغط على أعصاب القدمين).
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