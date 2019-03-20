- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم للمرة الثالثة.. الحوثي يستهدف لجنة الانتشار بصواريخ الكاتيوشا وقذائف هاوتزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
للمرة الثالثة.. الحوثي يستهدف لجنة الانتشار بصواريخ الكاتيوشا وقذائف هاوتزر
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.
وقال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة، إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا استهدفت مقر الفريق الحكومي في الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية (هاوتزر)، بحسب العربية.
واعتبر استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار للمرة الثالثة خلال أيام دليل على جدية الميليشيات الحوثية في نسف اتفاق السويد.
واستهدفت ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الماضي مقر الفريق الحكومي بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفي اليوم التالي حاولت استهداف المقر بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها وإسقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. الحوثي يستهدف لجنة الانتشار بصواريخ الكاتيوشا وقذائف هاوتزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.