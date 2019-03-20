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2019-03-20 مدني الرياض يتدخل لإنقاذ شخص احتُجزت يده داخل فتحة خزان وقود السيارة متابعات الخليج 365 - الرياض أنقذ الدفاع المدني في الرياض شخصاً احتُجزت يده داخل فتحة خزان وقود السيارة. Advertisements وأوضح الدفاع المدني أنه تم استخراج يد الشخص وهو بصحة جيدة والله الحمد. ونشر المدني صورًا تبين عملية تحرير يد الشخص من فتحة الوقود، حيث أجلسوه على مقعد ثم استطاعوا تحريرها.









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