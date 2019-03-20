الان تتابع تعليم الطائف يعتمد أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للتشكيلات المدرسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أسماء المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة الشخصية واختبار الحاسب الآلي العملي للتشكيلات المدرسية بعد اجتيازهم الاختبار التحريري لمجالات ” القيادة المدرسية – الروضات – الإرشاد الطلابي – النشاط الطلابي – أمناء مصادر التعلم – الموهوبين, وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 17 – 18 / 7 / 1440هـ. ويتم إجراء المقابلة بمكتب المساعد “قاعة الشؤون التعليمية” للبنين, أما البنات فتجري المقابلة بمكتب المساعدة للشؤون التعليمية, ومكتب مديرة الإشراف التربوي, ومسرح إدارة التعليم المبنى الرئيس وفق الجدول المعتمد المرفق. Advertisements فيما سيتم يوم غدٍ الخميس 14 / 7 إجراء اختبار الحاسب الآلي العملي للمرشحات لمجال مصادر التعلم, وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا ​بمقر إدارة التجهيزات المدرسية. وأهابت إدارة تعليم الطائف بالمرشحين والمرشحات الالتزام بالمواعيد وفق الجدول ، متمنية للجميع التوفيق والسداد. ولمعرفة أسماء المرشحين من ” هنا “، وكذلك أسماء المرشحات من ” هنا “.

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