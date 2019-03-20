شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات منتج بنك التنمية الاجتماعية الجديد

عرض بنك التنمية الاجتماعية شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات احدث منتجات الدعم المادي، التي تستهدف شريحة جديدة من المواطنات السعوديات، حيث تم استعراض اهم الضوابط الواجب أن تتوافر في المتقدمات على طلب منتج كنف التمويلي، من خلال ألية التقديم الإلكترونية على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية 1440، بعد استعراض المزايا المقدمة للنساء الأشد احتياجاً من فئة المطلقات والأرامل، لتمكينهم من التغلب على الأحوال المعيشية والتحديات، بما يحقق لهن حياة كريمة، ويخفف من الأعباء الواقعة عليهن.

شروط قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية متعددة، بعد تقسيم حالات الاستحقاق للمرأة المطلقة أو الأرملة، وفق ظروف العمل أن كانت تعمل في قطاع خاص أو حكومي أو متقاعدة أو ربة منزل، وبالرغم من اشتمال مزايا الحصول على قرض كنف للنساء التي عُرضت على موقع بنك التنمية، إلا انه تم استثناء حالتين، يجب عليهن تقديم كفيل للحصول على القرض، تلك الحالتين هما ربة المنزل، والموظفة غير الحكومية على رأس العمل، ومن خلال استعراض شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات سنتعرف على تلك التفاصيل.

ما هي شروط قرض كنف للأرامل والمطلقات

أوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط استحقاق الحصول على منتج برنامج كنف التمويلي المدعوم، حيث تتحصل من ينطبق عليها شروط الاستحقاق على تنويل بسقف أعلى 30 ألف ريال سعودي، بدون فوائد وبدون رسوم، ولا يستوجب تقديم صك إعالة أو وجود إعالة أسرة باستثناء الحالات الموضحة بعالية، والتي سنبرزها من بين شروط قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات.

أكد بنك التنمية الاجتماعية على كون قرض كنف مخصص للفئات الأشد احتياجاً من الأرامل والمطلقات، لمنهن تمويل مادي يساعدهن على تحمل أعباء الحياة، ويمكن التقديم على قرض كنف، من خلال الرابط الإلكتروني المرفق في استعراض خصائص المنتج التمويلي والذي وفرناه لم تحت بوابة التعريف بما هو قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية للنساء من الفئات المستهدفة.

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شروط قرض كنف بنك التنمية لربة الأسرة وموظفة القطاع الخاص

أهم الشروط الخاصة بالاستحقاق هي ما سنتعرف عليه فيما يخص ربة الأسرة، والموظفة قطاع خاص على رأس العمل، أو الموظفة غير الحكومية.

شروط قرض كنف للمتقاعدة والموظفة الحكومية

باقي شروط حالات الاستحقاق لمنتج كنف من بنم التنمية الاجتماعية

التسجيل في قرض كنف للأرامل والمطلقات

الآن ننشر لكم رابط التسجيل في قرض كنف للأرامل والمطلقات بعد أن تعرفنا على شروط وضوابط استحقاق القرض للفئات المستهدفة