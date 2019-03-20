«مدني الرياض» يحرر يد شخص احتُجِزَت داخل فتحة خزان وقود مركبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني اليوم (الأربعاء) حالة احتجاز يد أحد الأشخاص داخل فتحة خزان وقود مركبة، في مدينة الرياض. باشرت فرق الدفاع المدني اليوم (الأربعاء) حالة احتجاز يد أحد الأشخاص داخل فتحة خزان وقود مركبة، في مدينة الرياض. وأوضح «الدفاع المدني» عبر حسابه في «تويتر» أنه تم استخراج يده وهو بصحة جيدة والله الحمد. صور



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