شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أسرة «العنزي» في وفاة والدتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استاذ الإدارة والتخطيط المساعد بكلية التربية نايف العنزي وأشقاءه، في وفاة والدتهم رحمها الله. وقال خادم الحرمين الشريفين: «إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته».

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وقدم العنزي وأسرته شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، على تقديمه واجب العزاء، وأكدو أن «هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم».

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، إلى العنزي، قال فيها: «إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدم العنزي وأسرته شكرهم وتقديرهم لولي العهد، على تقديمه واجب العزاء، وأكدوا أن القيادة الرشيدة تقف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم وتتلمس احتياجاتهم بعطائها دائماً.