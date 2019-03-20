شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتكفل بتسديد الإلتزامات المالية لناديي «أبها» و«ضمك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تأكيدا على حرص الدولة ودعمها للحركة الرياضية على مستوى المملكة، زف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، للأسرة الرياضية بعسير خبر تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها، لتصدرهما معاً دوري ولي العهد للدرجة الأولى.

Advertisements

من جهة أخرى تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ ما يقارب مليون ونصف المليون ريال تحفيزاً للناديين لمواصلة تصدر أندية الدرجة الأولى حتى وصولهما إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة.

ووجه أمير المنطقة خلال الاجتماع بمنسوبي الناديين أمانة منطقة عسير بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديراً لشهداء الوطن وذويهم. مبيناً أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يوما، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي وسيتم الإنتهاء منها خلال 8 أشهر بإذن الله.

بدورها استعدت أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها بإتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها. من جهتهم قدم رؤساء الأندية الرياضية بعسير شكرهم وتقديرهم للقيادة والحرص الغير مستغرب لدعم الحركة الرياضية بالمنطقة.