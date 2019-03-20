السعودية | الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصدر قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:01 مساءً, 20 مارس 2019 م أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

وكان سموه قد وجه الأسبوع الماضي بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، ضمن خطط لتطوير وتوسيع اهتمامات المجتمع السعودي بكافة الرياضات المختلفة.

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