السعودية | الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019م بنسبة 0.2%

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سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير من نفس العام (105.9).

وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa ، التراجع إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.

وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.