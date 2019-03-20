شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل نفسي لنزلاء السجن العام بجازان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الليلة الماضية, فعاليات برنامج " التأهيل النفسي " لنزلاء السجن العام بجازان" الذي تنفذه لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان " تراحم " بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة بمستشفى الأمل والصحة النفسية. وأوضح رئيس اللجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" علي بن موسى زعلة أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين ، ويشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل حول أسس السعادة النفسية وكيفية التغلب على صدمة الإفراج والتكيف مع المجتمع إلى جانب إستشارات نفسية , مشيراً إلى أن برنامج التأهيل النفسي سيشهد تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار العام الحالي في النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية والصحة العامة وغيرها من المجالات التوعوية والتثقيفية التي يحتاجها النزلاء والنزيلات.



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