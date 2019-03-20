شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. انطلاق مهرجان "أفلام السعودية" بـ "إثراء" والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف المهرجان لتطوير صناعة الأفلام من خلال إنشاء منصات تنافسية في مجالات الأفلام المختلفة وكتابة السيناريو، من خلال تنظيم دورات وورش عمل متنوّعة على هامش المهرجان.
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