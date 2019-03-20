شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. انطلاق مهرجان "أفلام السعودية" بـ "إثراء" والان نبدء بالتفاصيل

ينظّم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام، غداً مهرجان "أفلام السعودية" في دورته الخامسة، بمشاركة عدد من المتخصصين في صناعة الأفلام المحليين والعالميين وذلك في مقر إثراء بالظهران.

ويهدف المهرجان لتطوير صناعة الأفلام من خلال إنشاء منصات تنافسية في مجالات الأفلام المختلفة وكتابة السيناريو، من خلال تنظيم دورات وورش عمل متنوّعة على هامش المهرجان.