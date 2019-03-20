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2019-03-20 لأهالي نجران.. تدني في الرؤية بسبب الأتربة حتى الـ4 مساءً متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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