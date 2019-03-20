انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير بنسبة 0.2%

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) يوم أمس الثلاثاء، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير الماضي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خلال شهر فبراير 2019م بلغت نسبته 0.2%، مقارنة بالشهر السابق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير 2019 من نفس العام (105.9).

Advertisements

وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر، شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.

وظلت أقسام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، وعند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.