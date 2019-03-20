رابط التسجيل هنا.. كم تبقى على صرف الدفعة 17 من حساب المواطن ؟

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبقى 20 يومًا على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة 10 أبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط الاعتراض في حساب متابعات الخليج 365

Advertisements

أعلن حساب متابعات الخليج 365⁩ بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الأحد 10 مارس 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

تسجيل حساب متابعات الخليج 365

ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا