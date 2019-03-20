شكرا لقرائتكم ضبط 17 كيلو مواد غذائية فاسدة داخل سيارة بالمدينة المنورة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-20 ضبط 17 كيلو مواد غذائية فاسدة داخل سيارة بالمدينة المنورة! متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة ضبطت إحدى السيارات التي توزع المواد الغذائية مجهولة المصدر لأحد الفنادق. Advertisements وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه تم تسليم سائق السيارة إلى وحدة الضبط وإتلاف 17 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ونشرت الأمانة صورًا صادمة تبين الأغذية المضبوطة داخل السيارة.









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