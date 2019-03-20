الان تتابع «هيئة الرياض» تستهدف 200 موظف إدارياً بكلمات توجيهية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، نفذت كلمات توجيهية استهدفت أكثر من 200 موظف من منسوبي الفرع؛ من خلال مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على إبراز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتحذير من التفرّق والاختلاف والفتن وأهلها.
وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى ضرورة الحرص على أداء الأمانة والتخلق بالأخلاق الحسنة وحفظ اللسان والتفاني في خدمة المراجعين.
وتأتي هذه الكلمات ضِمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين؛ في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بزيادة معدل الجهود المبذولة في الجانب التوجيهي.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة الرياض» تستهدف 200 موظف إدارياً بكلمات توجيهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.