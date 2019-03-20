تقارب باكستاني هندي وعودة مهندس اختطفته طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقدت باكستان والهند اجتماعا فنيا في مدينة لاهور الباكستانية أمس، لمناقشة خطة مشروع «ممر كارتاربور» الحدودي الذي يربط بين البلدين.

وذكرت قناة «جيو» الإخبارية التليفزيونية أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أعلن عن اجتماع بين الخبراء الفنيين في البلدين، عقب الاجتماع الذي تم بين وفدي باكستان والهند في بلدة عطاري الهندية الحدودية، في 14 من مارس الماضي.

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وفي كلمته بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال فيصل إن الجانبين قاما بإجراء مناقشات تفصيلية وبناءة، حول مختلف جوانب وأحكام الاتفاقية المقترحة، واتفقا على العمل من أجل التشغيل السريع لممر كارتاربور، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بين الجانبين في الثاني من أبريل المقبل، بمنطقة واجاه في لاهور.

وفي حين رحبت الصين بالاجتماع، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن أحد المهندسين الهنود السبعة الذين اختطفتهم طالبان في أفغانستان العام الماضي عاد إلى وطنه، وعبرت عن امتنانها للحكومة الأفغانية.

وتم اختطاف الهنود السبعة من سيارتهم أثناء التنقل بها في إقليم باغلان المضطرب شمالي أفغانستان في 6 مايو 2018.