35 قتيلا في صفوف طالبان بإقليم قندوز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل نحو 35 من عناصر طالبان، بالإضافة إلى تدمير مخبأ كبير للأسلحة، خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية، وغارات جوية في إقليم قندوز شمال أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن مصادر عسكرية مطلعة القول، إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة تشاهار داره، وقتلت 27 من عناصر طالبان، وأضافت المصادر أنه تم تدمير مخبأ كبير للأسلحة، و38 عبوة ناسفة ذات صفائح ضغط، و40 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.
وتابعت، أن «هناك 8 آخرين من مسلحي طالبان لقوا حتفهم في العديد من الغارات الجوية للدفاع عن النفس، في منطقة تشاهار داره».
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