السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين رفض المدير التنفيذي البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا انتقاد السفير الأمريكي في بلاده ريتشارد جرينيل لخطط الموازنة من وزير المالية الاتحادي أولاف شولتس بعبارات حادة. وقال كارستن شنايدر أمس «السيد جرينيل يمثل إخفاقا دبلوماسيا ذريعا»، وأضاف المسؤول البرلماني البارز قائلا: «يضر السيد جرينيل العلاقات عبر الأطلسي من خلال استفزازاته الخرقاء المتكررة».



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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ألماني: السفير الأمريكي مستفز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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