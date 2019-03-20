5 أيام لاعتراض شركات الحج على تقييمها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل خمسة أيام غير قابلة للتمديد للاعتراضات على نتائج التقييم الذي أصدرته أمس الأول لشركات الحج التي عملت في الموسم الماضي 1439. وحددت الوزارة فترة (13-18 رجب) لتقديم الاعتراضات.

ويمنح التقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل الأفضلية في اختيار المواقع لموسم الحج المقبل وأفضلية أخذ موقع إضافي مخفض.

وبينت الوزارة أنه في إطار استعداد الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في الإجراءات التشغيلية لموسم الحج وتخصيص مساكن الحجاج في خدمة الأبراج والمخفض والميسر وشرائح الخدمة للشركات والمؤسسات التي يحق لها ممارسة الخدمة في موسم حج هذا العام 1440، فقد تم إدراج نتائج التقييم في حسابات المنشآت في بوابة الوزارة، ما عدا نتائج الزيارات الميدانية في مواقع الخدمة في المشاعر المقدسة، وسوف يتم إدراجها في وقت لاحق وإعطاء الشركات مهلة للاعتراض عليها في الفترة من 13 رجب وحتى الأربعاء 19 من ذات الشهر، كفترة نهائية، مشددة على أن الفترة نهائية غير قابلة للتمديد.