7 أحياء جديدة بالطائف تشملها خدمات المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب في 7 أحياء بمحافظة الطائف بتكلفة 66.12 مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، أن المشروع يخدم أحياء جبرة 1 وجبرة 2 وجبرة 3 ومخطط بن فتن والجال (النويشر) والمليساء والنسيم (الزهور)، مبينا أن أطوال الشبكة بلغت 70.586 كم، بواقع 2010 توصيلات عقار يستفيد منها 20.100 نسمة.

وأكد أن على العملاء في تلك الأحياء ضرورة مراجعة مكتب خدمة العملاء الذي أعد خصيصا بالموقع أو من خلال مكتب الشركة بالمثناة، وذلك لاستقبال طلباتهم للتوصيلات المنزلية وإنهاء تنفيذها، مبينا أنهم سيواصلون تنفيذ المشاريع التطويرية واستكمالها لرفع نسب تغطية خدمتي المياه والصرف الصحي في منطقة مكة ومحافظاتها، وذلك في إطار مبادرات قطاع توزيع المياه.