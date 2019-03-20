الفيصل يؤكد ضرورة زراعة مسارات الحجاج في المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ضرورة أن تشمل عمليات الزراعة والمسطحات الخضراء جميع مسارات الحجاج في المشاعر المقدسة.

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وقال أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه أمس مهرجان الزهور الأول في العاصمة المقدسة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان «أتمنى فور الانتهاء من مشروعات مدينة مكة والمشاعر المقدسة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن يتم التوسع في زراعة الزهور والمسطحات الخضراء لتشمل المشاعر كافة، مضيفا أنه لا بد أن تكون الجبال المحيطة بالمشاعر كافة معرضا للزهور، وأن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير المنطقة على تحقيق ذلك.

وعن أسباب اختيار مزدلفة لاحتضان المهرجان، أضافت أمانة العاصمة المقدسة، أن الأسباب تعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول له، وجاهزية الموقع وتوفر كل الخدمات فيه، إضافة إلى ما سيقدمه الهرجان من تسليط للضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة، مثل طريق المشاة الممتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات حتى مشعر منى مرورا بمزدلفة، والمرافق الخدمية بالمشاعر.

مهرجان الزهور