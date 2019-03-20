نائب أمير مكة يتسلم نتائج وتوصيات ملتقى صفقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان أمس تقريرا عن نتائج وتوصيات ملتقى صفقة 2 الذي عقد في مكة أخيرا، وذلك خلال استقباله في ديوان الإمارة بمكة المكرمة رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة سلطان أزهر يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وتضمن التقرير إحصاءات عن نتائج وتوصيات واتفاقيات ملتقى صفقة 2 لخدمات الحج والعمرة، إضافة إلى المبادرات البالغ عددها 34 مبادرة في قطاعات النقل، الضيافة، التموين، الخدمات وغيرها من قطاعات الحج والعمرة.

وهدف ملتقى صفقة 2 الذي دشنه نائب أمير مكة إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال في العاصمة المقدسة من خلال عرض الفرص والمعرفة وآليات النجاح، وتمكين رواد الأعمال من التطور وفتح الآفاق لأصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تطوير خدمات منظومة الحج والعمرة بما يدعم احتياجات وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030.