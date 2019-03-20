تدشين أول مركز يعنى بتعليم اللغة الصينية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة

دشنت أمس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة دليل الدورات في مجال تعليم اللغة الصينية، والتي ينفذها مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بعمادة شؤون الطلاب، والذي يعد أول مركز يعنى بتعليم اللغة الصينية في السعودية، يقدم الدورات لجميع الفئات والأعمار في المجتمع من داخل وخارج الجامعة.

وافتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي دليل الدورات في مجال تعليم اللغة الصينية، والتي ينفذها مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بعمادة شؤون الطلاب، كما تم تدشين رابط التسجيل في الدورات تمهيدا لإطلاقها قريبا.

دورات تعليمية

وأوضح وكيل العمادة للمنح الدراسية بالجامعة الدكتور مهند عابد، المجالات التدريبية والفئات المستهدفة وأهداف ورسالة المركز، كما لفت إلى الاهتمام الإعلامي الصيني وتسليط الضوء على إنشاء المركز بجامعة «المؤسس» كأول مركز يعنى بتعليم اللغة الصينية في السعودية.

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وتستهدف الدورات جميع الفئات والأعمار في المجتمع من داخل وخارج الجامعة، حيث يتعاون المركز مع أشهر 50 جامعة صينية في مجال تدريب المعلمين الصينيين، وتقديم دورات تعليمية للغة الصينية، وتوفير معلمي اللغة الصينية للجهات الراغبة، وتوفير الكتب وعمل خطط التدريس المناسبة وفقا لمتطلبات الجهة، وتقديم اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية «HSK» وذلك بالتعاون مع منظمة «هانبان» الصينية.

جولة دراسية

ويقدم المركز برنامجا تحت مسمى «السياحة التعليمية في الصين»، يتم من خلاله تنظيم جولة دراسية توسع آفاق المعرفة لدى الطلبة وتمنحهم تجربة رائعة للاطلاع على الثقافة الصينية والمجالات التجارية.

من جهته أوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن تدشين الدورات يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن القيادة بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية، والرغبة في تأسيس أجيال من المواطنين يتقنون اللغة الصينية بشكل جيد، حتى يمكنهم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات مستقبلا، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني بأن دليل الدورات يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بنظام التعليم والمقررات والفئات المستهدفة والفترات الزمنية للدورات.