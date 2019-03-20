ولي العهد يستعرض المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.



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