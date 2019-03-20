«الشؤون الاقتصادية» يناقش مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدثة)، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.

Advertisements

واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.

إلى ذلك تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.