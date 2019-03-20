، تسهيلاً عليهم .. إنهاء إجراءات حجاج بنجلاديش من مطار دكا في دقائق ،

محمد بن مسعود - الدمام - خدمة لضيوف الرحمن وتيسيراً لهم خلال رحلتهم .. دون المرور بالجوازات

أكّد وزير الشؤون الدينية البنجلاديشي أنيس الرحمن؛ أن المملكة العربية السعودية قدمت تسهيلات كبيرة للحجاج البنجلاديشيين وسمحت لهم بإنهاء الإجراءات الخاصة بالجوازات عبر مطار دكا.

ونقلت صحيفة "ذا ديلي ستار"، عن الوزير أنيس الرحمن؛ أن السعودية أبدت موافقتها بعد جهود استمرت عامين للعمل على الأنظمة والأجهزة والإجراءات التي تساعد الحجاج البنجلاديشيين على إنهاء إجراءات سفرهم بشكل كامل من مطار دكا خلال دقائق.

وأضاف: إن فريقاً تقنياً من جانب الحكومة السعودية سيضم مسؤولين من وزارتَي الحج وإدارة الجوازات السعوديتين سيصل إلى بنجلاديش خلال أيام لتقييم استعدادات حكومة بنجلاديش في هذا الصدد.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساعد الحجاج البنجلاديشيين على دخول المملكة دون المرور بجوازات المطار، وهو ما يعد تسهيلاً كبيراً لضيوف الرحمن.

من المقرر أن يؤدي نحو 127 ألف حاج من بنجلاديش فريضة الحج هذا العام.