، "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال فبراير ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نسبة 0.1% مقارنةً بالشهر السابق ويشمل خمسة أبواب

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" اليوم، مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق يناير 2019م؛ إذ بلغ 116.5 في شهر فبراير مقابل 116.4 في شهر يناير.

ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.

وأرجع التقرير الصادر اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م، إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكونة للمؤشر؛ حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.0%؛ في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن 1.0%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك 0.5%، والسلع الأخرى 0.5%، واستقر باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغيير يذكر.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية، يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تستبعد كل التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى؛ بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كل المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة.

يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية؛ وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.