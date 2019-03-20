، "تعليم مكة" يستهدف أكثر من ٤٠٠ تربوي وتربوية بملتقى التربية الصحية والبدنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم مكة محمد المدخلي، فعاليات ملتقى التربية الصحية والبدنية الأول، اليوم الأربعاء، الموافق 13/ 7/ ١٤٤٠هـ والتي نفّذتها إدارة الإشراف التربوي ممثلًا في قسم التربية البدنية بقاعة الملك فهد -رحمه الله- وبحضور عدد من قادة التعليم.

استهلّ الملتقى بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد العلياني، تلاها كلمة افتتاحية من قِبَل الدكتور خالد محمد جروان، رحّب خلالها بالحضور، موضحًا أن الملتقى استهدف (400) تربوي وتربوية من مشرفي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية؛ بهدف التوعية بأهمية النشاط البدني والصحي وأهم الدراسات والبحوث في الرياضة المدرسية.

من جانبه، أشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي، إلى أهمية اللقاءات المتخصصة في مجال التربية البدنية؛ لما لها من أثر في توضيح المنهج وتسليط الضوء على المستجدات في مجال التربية البدنية والصحية؛ مبينًا الدور الهام للبرامج الصحية والبدنية، التي أقرتها وزارة التعليم؛ مشيدًا بهذه الانطلاقة الرائعة للملتقى.

وأكد "المدخلي"، أهمية مادة التربية البدنية؛ لارتباطها الوثيق بصحة المجتمع المدرسي بكافة مكوناته؛ موضحًا السبب الرئيسي الذي يجعل التربية البدنية والصحية نوعًا من أنواع المفاهيم التربوية التي تهتم بمتابعة النمو البدني والصحي للفرد في مراحله العمرية، وهذا ما يجعلها عنصرًا مهمًّا من عناصر التربية التي يجب الحرص عليها من أجل المحافظة على صحة أبنائنا وبناتنا، ونموهم بشكل طبيعي وسليم؛ منوهًا بالدور البارز الذي يقع على عاتق معلمي ومعلمات المادة وما يتطلبه الأمر من التفعيل الصحيح والمناسب؛ متطلعًا لحصاد ثمار هذا الملتقى على صحة أبنائنا وبناتنا ولزيادة الوعي الصحي بينهم.