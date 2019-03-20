، الشرقية.. خدمة 1857 مسافرًا عبر مراكز المراقبة الصحية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت "صحة الشرقية" إن إدارة المنافذ التابعة لها، أخضعت خلال العام الماضي 2018م أكثر من 5039 قطعة بحرية دولية قادمة للمملكة و5211 قطعة بحرية مغادرة للتفتيش عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البحرية الموزعة على ساحل الخليج العربي؛ فيما باشرت 1489 حالة مرضية طارئة في مطار الملك فهد الدولي، و368 حالة مرضية طارئة في منفذ جسر الملك فهد خلال نفس الفترة.
وأضافت أنها أصدرت خلال العام الماضي 14 شهادة إصحاح للسفن (تمديد)، ونفذت 48 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح في منطقة الميناء؛ فيما أحالت 149 بحارًا إلى مستشفيات المنطقة؛ وذلك ضمن مهام مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية التي تشرف عليها "صحة الشرقية"؛ حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية على مدار الساعة في مختلف المنافذ؛ وذلك في مجال التصدي المبكر للأخطار الصحية ومواجهتها في المنافذ الحدودية.
وأوضحت أن مركز المراقبة الصحية التابع لـ"صحة الشرقية" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قد باشر خلال عام 2018م أكثر من ١٤٨٩ حالة ميدانية طارئة، إضافة إلى ٣١٨٨ مراجعًا لعيادات المركز؛ في حين أن إجمالي الحالات التي قُدّمت لها الخدمات الطبية تجاوزت ٤٩٧٦ مستفيدًا؛ فيما تم تقديم التطعيمات لأكثر من ١٧٠٩ مسافرين.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تمت إحالتها من مركز المراقبة الصحية بالمطار، بلغت ٢٩٩ من بينها ١٠٠ حالة مرضية تم تحويلها بواسطة سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات؛ حيث يعمل المركز وفق مسارين (علاجي، ووقائي)، ويقدم خدماته لمستخدمي المطار سواءً من المسافرين أو العاملين في المطار من مختلف الجهات؛ وذلك من خلال ١٨ طبيبًا وفنيًّا يعملون على مدار الساعة لخدمة المستفيدين ومراقبة الطائرات القادمة من بلدان موبوءة والصعود لها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من عمليات رش الطائرات؛ حيث تم تفتيش ١٩٦١ طائرة والتأكد من التزام الطائرات بالإجراءات والشروط الصحية وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وأردفت أن إدارة المراقبة الصحية بجسر الملك فهد، قد قدّمت خدماتها الإسعافية خلال عام 2018م لأكثر من 368 حالة مرضية في عيادات المركز، إضافة إلى تقديم العلاج الوقائي والتطعيمات لأكثر من 2781 مسافرًا من بينهم حجاج ومعتمرون عبروا منفذ جسر الملك فهد؛ فيما تم القيام بـ27 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح البيئي في المنفذ خلال العام الماضي.
الشرقية.. خدمة 1857 مسافرًا عبر مراكز المراقبة الصحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
قالت "صحة الشرقية" إن إدارة المنافذ التابعة لها، أخضعت خلال العام الماضي 2018م أكثر من 5039 قطعة بحرية دولية قادمة للمملكة و5211 قطعة بحرية مغادرة للتفتيش عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البحرية الموزعة على ساحل الخليج العربي؛ فيما باشرت 1489 حالة مرضية طارئة في مطار الملك فهد الدولي، و368 حالة مرضية طارئة في منفذ جسر الملك فهد خلال نفس الفترة.
وأضافت أنها أصدرت خلال العام الماضي 14 شهادة إصحاح للسفن (تمديد)، ونفذت 48 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح في منطقة الميناء؛ فيما أحالت 149 بحارًا إلى مستشفيات المنطقة؛ وذلك ضمن مهام مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية التي تشرف عليها "صحة الشرقية"؛ حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية على مدار الساعة في مختلف المنافذ؛ وذلك في مجال التصدي المبكر للأخطار الصحية ومواجهتها في المنافذ الحدودية.
وأوضحت أن مركز المراقبة الصحية التابع لـ"صحة الشرقية" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قد باشر خلال عام 2018م أكثر من ١٤٨٩ حالة ميدانية طارئة، إضافة إلى ٣١٨٨ مراجعًا لعيادات المركز؛ في حين أن إجمالي الحالات التي قُدّمت لها الخدمات الطبية تجاوزت ٤٩٧٦ مستفيدًا؛ فيما تم تقديم التطعيمات لأكثر من ١٧٠٩ مسافرين.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تمت إحالتها من مركز المراقبة الصحية بالمطار، بلغت ٢٩٩ من بينها ١٠٠ حالة مرضية تم تحويلها بواسطة سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات؛ حيث يعمل المركز وفق مسارين (علاجي، ووقائي)، ويقدم خدماته لمستخدمي المطار سواءً من المسافرين أو العاملين في المطار من مختلف الجهات؛ وذلك من خلال ١٨ طبيبًا وفنيًّا يعملون على مدار الساعة لخدمة المستفيدين ومراقبة الطائرات القادمة من بلدان موبوءة والصعود لها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من عمليات رش الطائرات؛ حيث تم تفتيش ١٩٦١ طائرة والتأكد من التزام الطائرات بالإجراءات والشروط الصحية وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وأردفت أن إدارة المراقبة الصحية بجسر الملك فهد، قد قدّمت خدماتها الإسعافية خلال عام 2018م لأكثر من 368 حالة مرضية في عيادات المركز، إضافة إلى تقديم العلاج الوقائي والتطعيمات لأكثر من 2781 مسافرًا من بينهم حجاج ومعتمرون عبروا منفذ جسر الملك فهد؛ فيما تم القيام بـ27 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح البيئي في المنفذ خلال العام الماضي.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:06 AM
خلال العام الماضي.. للتصدي المبكر للأخطار ومواجهتها
قالت "صحة الشرقية" إن إدارة المنافذ التابعة لها، أخضعت خلال العام الماضي 2018م أكثر من 5039 قطعة بحرية دولية قادمة للمملكة و5211 قطعة بحرية مغادرة للتفتيش عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البحرية الموزعة على ساحل الخليج العربي؛ فيما باشرت 1489 حالة مرضية طارئة في مطار الملك فهد الدولي، و368 حالة مرضية طارئة في منفذ جسر الملك فهد خلال نفس الفترة.
وأضافت أنها أصدرت خلال العام الماضي 14 شهادة إصحاح للسفن (تمديد)، ونفذت 48 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح في منطقة الميناء؛ فيما أحالت 149 بحارًا إلى مستشفيات المنطقة؛ وذلك ضمن مهام مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية التي تشرف عليها "صحة الشرقية"؛ حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية على مدار الساعة في مختلف المنافذ؛ وذلك في مجال التصدي المبكر للأخطار الصحية ومواجهتها في المنافذ الحدودية.
وأوضحت أن مركز المراقبة الصحية التابع لـ"صحة الشرقية" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قد باشر خلال عام 2018م أكثر من ١٤٨٩ حالة ميدانية طارئة، إضافة إلى ٣١٨٨ مراجعًا لعيادات المركز؛ في حين أن إجمالي الحالات التي قُدّمت لها الخدمات الطبية تجاوزت ٤٩٧٦ مستفيدًا؛ فيما تم تقديم التطعيمات لأكثر من ١٧٠٩ مسافرين.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تمت إحالتها من مركز المراقبة الصحية بالمطار، بلغت ٢٩٩ من بينها ١٠٠ حالة مرضية تم تحويلها بواسطة سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات؛ حيث يعمل المركز وفق مسارين (علاجي، ووقائي)، ويقدم خدماته لمستخدمي المطار سواءً من المسافرين أو العاملين في المطار من مختلف الجهات؛ وذلك من خلال ١٨ طبيبًا وفنيًّا يعملون على مدار الساعة لخدمة المستفيدين ومراقبة الطائرات القادمة من بلدان موبوءة والصعود لها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من عمليات رش الطائرات؛ حيث تم تفتيش ١٩٦١ طائرة والتأكد من التزام الطائرات بالإجراءات والشروط الصحية وفقًا للوائح الصحية الدولية.
وأردفت أن إدارة المراقبة الصحية بجسر الملك فهد، قد قدّمت خدماتها الإسعافية خلال عام 2018م لأكثر من 368 حالة مرضية في عيادات المركز، إضافة إلى تقديم العلاج الوقائي والتطعيمات لأكثر من 2781 مسافرًا من بينهم حجاج ومعتمرون عبروا منفذ جسر الملك فهد؛ فيما تم القيام بـ27 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح البيئي في المنفذ خلال العام الماضي.
، الشرقية.. خدمة 1857 مسافرًا عبر مراكز المراقبة الصحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. خدمة 1857 مسافرًا عبر مراكز المراقبة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.