، الشرقية.. خدمة 1857 مسافرًا عبر مراكز المراقبة الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال العام الماضي.. للتصدي المبكر للأخطار ومواجهتها

قالت "صحة الشرقية" إن إدارة المنافذ التابعة لها، أخضعت خلال العام الماضي 2018م أكثر من 5039 قطعة بحرية دولية قادمة للمملكة و5211 قطعة بحرية مغادرة للتفتيش عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البحرية الموزعة على ساحل الخليج العربي؛ فيما باشرت 1489 حالة مرضية طارئة في مطار الملك فهد الدولي، و368 حالة مرضية طارئة في منفذ جسر الملك فهد خلال نفس الفترة.

وأضافت أنها أصدرت خلال العام الماضي 14 شهادة إصحاح للسفن (تمديد)، ونفذت 48 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح في منطقة الميناء؛ فيما أحالت 149 بحارًا إلى مستشفيات المنطقة؛ وذلك ضمن مهام مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية التي تشرف عليها "صحة الشرقية"؛ حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية على مدار الساعة في مختلف المنافذ؛ وذلك في مجال التصدي المبكر للأخطار الصحية ومواجهتها في المنافذ الحدودية.

وأوضحت أن مركز المراقبة الصحية التابع لـ"صحة الشرقية" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قد باشر خلال عام 2018م أكثر من ١٤٨٩ حالة ميدانية طارئة، إضافة إلى ٣١٨٨ مراجعًا لعيادات المركز؛ في حين أن إجمالي الحالات التي قُدّمت لها الخدمات الطبية تجاوزت ٤٩٧٦ مستفيدًا؛ فيما تم تقديم التطعيمات لأكثر من ١٧٠٩ مسافرين.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تمت إحالتها من مركز المراقبة الصحية بالمطار، بلغت ٢٩٩ من بينها ١٠٠ حالة مرضية تم تحويلها بواسطة سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات؛ حيث يعمل المركز وفق مسارين (علاجي، ووقائي)، ويقدم خدماته لمستخدمي المطار سواءً من المسافرين أو العاملين في المطار من مختلف الجهات؛ وذلك من خلال ١٨ طبيبًا وفنيًّا يعملون على مدار الساعة لخدمة المستفيدين ومراقبة الطائرات القادمة من بلدان موبوءة والصعود لها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من عمليات رش الطائرات؛ حيث تم تفتيش ١٩٦١ طائرة والتأكد من التزام الطائرات بالإجراءات والشروط الصحية وفقًا للوائح الصحية الدولية.

وأردفت أن إدارة المراقبة الصحية بجسر الملك فهد، قد قدّمت خدماتها الإسعافية خلال عام 2018م لأكثر من 368 حالة مرضية في عيادات المركز، إضافة إلى تقديم العلاج الوقائي والتطعيمات لأكثر من 2781 مسافرًا من بينهم حجاج ومعتمرون عبروا منفذ جسر الملك فهد؛ فيما تم القيام بـ27 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح البيئي في المنفذ خلال العام الماضي.