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أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة -ممثلة في إدارة النشاط- فوز الطالبة دعاء عبدالله حسين الحازمي، في الأولمبياد الوطني للتصميم الفني (الأفلام القصيرة) على مستوى المملكة لهذا العام، والتي تستضيفها إدارة تعليم الرياض.
وتُعتبر "الحازمي" المرشحة الأولى في منطقة مكة المكرمة التي شاركت بفليم قصير بعنوان (الحلم).
وباركت قائدة المدرسة ريم حنتوش للطالبة هذا الإنجاز العظيم.
كما باركت منسوبات إدارة التعليم لها هذا الفوز.
طالبة من مكة تحصد جائزة أولمبياد إخراج الأفلام القصيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة -ممثلة في إدارة النشاط- فوز الطالبة دعاء عبدالله حسين الحازمي، في الأولمبياد الوطني للتصميم الفني (الأفلام القصيرة) على مستوى المملكة لهذا العام، والتي تستضيفها إدارة تعليم الرياض.
وتُعتبر "الحازمي" المرشحة الأولى في منطقة مكة المكرمة التي شاركت بفليم قصير بعنوان (الحلم).
وباركت قائدة المدرسة ريم حنتوش للطالبة هذا الإنجاز العظيم.
كما باركت منسوبات إدارة التعليم لها هذا الفوز.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:03 AM
المرشحة الأولى في المنطقة شاركت بفليم قصير بعنوان "الحلم"
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة -ممثلة في إدارة النشاط- فوز الطالبة دعاء عبدالله حسين الحازمي، في الأولمبياد الوطني للتصميم الفني (الأفلام القصيرة) على مستوى المملكة لهذا العام، والتي تستضيفها إدارة تعليم الرياض.
وتُعتبر "الحازمي" المرشحة الأولى في منطقة مكة المكرمة التي شاركت بفليم قصير بعنوان (الحلم).
وباركت قائدة المدرسة ريم حنتوش للطالبة هذا الإنجاز العظيم.
كما باركت منسوبات إدارة التعليم لها هذا الفوز.
، طالبة من مكة تحصد جائزة أولمبياد إخراج الأفلام القصيرة ،
المصدر : الخليج 365
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