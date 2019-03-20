، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير ،

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سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م؛ حيث بلغ في فبراير (105.7) بينما كان في يناير من العام نفسه (105.9).
وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لفبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa، التراجع، إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعاً، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.
وظلــت أقســـام: التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبرايروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-20
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م؛ حيث بلغ في فبراير (105.7) بينما كان في يناير من العام نفسه (105.9).
وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لفبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa، التراجع، إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعاً، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.
وظلــت أقســـام: التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:03 AM
"الإحصاء": نتيجة انخفاض 6 من الأقسام الرئيسة المكوّنة
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م؛ حيث بلغ في فبراير (105.7) بينما كان في يناير من العام نفسه (105.9).
وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لفبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa، التراجع، إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعاً، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.
وظلــت أقســـام: التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يُذكر.
، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير ،
المصدر : الخليج 365
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