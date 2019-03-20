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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
بسبب العوالق الترابية .. تنبيه من تدني الرؤية الأفقية على نجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
10:53 AM
حالة تستمر حتى الرابعة ومديرية الدفاع المدني دعت إلى الحذر
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، بسبب العوالق الترابية .. تنبيه من تدني الرؤية الأفقية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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