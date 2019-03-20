، بسبب العوالق الترابية .. تنبيه من تدني الرؤية الأفقية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر حتى الرابعة ومديرية الدفاع المدني دعت إلى الحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.