، المسند: غدًا آخر أيام العقارب وبداية #الحميمين.. 20 آذار يتساوى الليل والنهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع هطولات بمكة والمدينة.. وقال: أيام الاستقرار الجوي العام تستمر في الأجواء

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية.

وقال مفصلًا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء منطقتيْ #مكة و#الرياض، قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة أخرى: غدًا يبدأ فصل #الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويبدأ النهار يأخذ من حصة الليل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)، واليوم الأخير في موسم #العقارب، وغدًا يبدأ موسم #الحميمين، واليوم 20 مارس آذار.. قالوا: "بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار".