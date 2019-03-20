، المسند: غدًا آخر أيام العقارب وبداية #الحميمين.. 20 آذار يتساوى الليل والنهار ،

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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية.
وقال مفصلًا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء منطقتيْ #مكة و#الرياض، قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم.
وأضاف في تغريدة أخرى: غدًا يبدأ فصل #الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويبدأ النهار يأخذ من حصة الليل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)، واليوم الأخير في موسم #العقارب، وغدًا يبدأ موسم #الحميمين، واليوم 20 مارس آذار.. قالوا: "بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار".
المسند: غدًا آخر أيام العقارب وبداية #الحميمين.. 20 آذار يتساوى الليل والنهارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية.
وقال مفصلًا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء منطقتيْ #مكة و#الرياض، قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم.
وأضاف في تغريدة أخرى: غدًا يبدأ فصل #الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويبدأ النهار يأخذ من حصة الليل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)، واليوم الأخير في موسم #العقارب، وغدًا يبدأ موسم #الحميمين، واليوم 20 مارس آذار.. قالوا: "بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار".
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
10:45 AM
توقع هطولات بمكة والمدينة.. وقال: أيام الاستقرار الجوي العام تستمر في الأجواء
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية.
وقال مفصلًا عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تستمر أيام الاستقرار الجوي العام في أجواء #السعودية عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء منطقتيْ #مكة و#الرياض، قد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم.
وأضاف في تغريدة أخرى: غدًا يبدأ فصل #الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويبدأ النهار يأخذ من حصة الليل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)، واليوم الأخير في موسم #العقارب، وغدًا يبدأ موسم #الحميمين، واليوم 20 مارس آذار.. قالوا: "بعشرين آذار بيتساوى الليل والنهار".
، المسند: غدًا آخر أيام العقارب وبداية #الحميمين.. 20 آذار يتساوى الليل والنهار ،
المصدر : الخليج 365
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