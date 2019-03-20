بالصور: حادثة صادمة.. إمام مسجد بـ”القنفذة” يُفاجأ بلكمات على وجهه بعد فروغه من الصلاة

اعتدى شخص على إمام مسجد في مركز القوز بمحافظة القنفذة ، أمس الأول وذلك بعد أن فرغ من صلاة المغرب ، وقد لاذ الجاني بالفرار بعد الاعتداء. وفي التفاصيل ، قال إمام المسجد “حسين السحاري” بحسب “سبق” إنه بعد أن فرغ من صلاة المغرب يوم الأحد الماضي باغته شخص على خلاف سابق معه، ووجَّه له لكمات على وجهه، ولاذ بعدها بالفرار.

رسائل تهديد على الواتساب

وأضاف “السحاري” بأنه حاول مقاومة الجاني الذي باغته داخل المسجد قبل أن يلوذ بالفرار. مشيرًا إلى أن الجاني على خلاف سابق معه؛ وتلقى منه رسائل تهديد عدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “الوتساب”؛ ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة حينها. ولفت إلى أن الاعتداء الذي تعرَّض له داخل المسجد تسبب له في إصابة وجهه بكدمات متفرقة وجروح ؛ أُدخل إثرها المستشفى لتلقي العلاج. وأكد إمام المسجد أنه تقدَّم بشكوى رسمية ضد الشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادثة بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تستكمل إجراءات تحقيقاتها لمعرفة ملابسة حادثة الاعتداء.