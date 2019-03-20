«النجمي» يدشن القسم الجديد لحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد بجازان

دشَّن المدير العام لصحة جازان الدكتور عبدالله النجمي، الثلاثاء، قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذُها بالمستشفى.

ويضمُّ القسم بمشروعه الجديد 50 حضَّانة، كما يحوي عشر غُرف مفردة لتقديم خدمة للحالات العالية الخطورة، بالإضافة إلى أربع غرف تحوي أربع حضَّانات من المستوى الثاني للحالات المتوسطة الخطورة بسعة 16 حضانة، وكذلك أربع غرف بسعة ست حضَّانات لتقديم الخدمة للحالات البسيطة وما قبل الخروج بسعة 24 حضَّانة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوافر غرفة خاصة لتسهيل رعاية الأمهات مواليدَهن وإرضاعهن بخصوصية وراحة عالية داخل القسم.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد النجدي، أن المشروع يحتوي على نظام الوحدات المعيارية التقني العالمي للعنايات الحرجة، يتضمن ثلاثة مستويات مدعمة بنظام مراقبة خاصة لكل حاضنة، ونظام حماية آلي ومركزي، ونظام مراقبة للوظائف الحيوية ومجهزة بأعلى الأجهزة الطبية الحديثة.