شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوته 5.6 درجات يضرب غرب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مرصد "قنديلي" التركي للزلازل: "إن زلزالاً قوته 5.6 درجات ضرب إقليم دينيزلي غرب البلاد، اليوم.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي ذكر أن زلزالاً قويًا قوته 6.4 درجات، وقع في جنوب غرب تركيا اليوم.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد ثمانية كيلومترات جنوب بلدة أجيبيام. ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو ضحايا.